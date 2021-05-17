"Как поесть во время секса": менеджера "Укрпочты" безжалостно затравили в сети за шутку
Менеджер Укрпочты Полина Левицкая стала жертвой буллинга в сети за интимную шутку. Комментарии под ее постом в фейсбуке просто взорвались негодованием после шутливого вопроса о сексе.
Источник:фейсбук Полины Левицкой
В спор вступил даже один из политиков. Правда, мужчина не встал на защиту менеджера, а наоборот – назвал ее "недоразумением".
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О чем был пост Левицкой
В одной из своих публикаций Левицкий поинтересовалась, как быть, если во время секса очень захотелось есть. Такой вопрос она задала своим подписчикам в нерабочее время. Но такая тема вызвала возмущение у некоторых пользователей украинского сегмента соцсети.
Реакция соцсетей
Политик Алексей Кучеренко обратил внимание на то, что об интимной теме написала именно госслужащая.
Одна из топ-менеджеров государственной компании "Укрпочта" озаботилась актуальной для нее проблемой. Вы не могли бы дать совет этой "леди" ?,
– написал Кучеренко.
Нашлось немало людей, которые поддержали политика. Они оставили множество гневных комментариев под постом менеджера:
- "Такое впечатление, что большинство наших управленцев – сплошные уроды, или недотр*ханные бабехи. Чем же закончатся такие эксперименты над Украиной?".
- "A в "Укрпочте" Наблюдательный совет есть? Может она ей объяснит как ...".
- "Уже достали эти душевнобольные "НОВЫЕ ВЕЧНОГОЛОДНЫЕ ЛИЦА". Психиатрические больницы закрыли во время так называемой "оптимизации" вот и пришли все неадекваты к власти.
Что об этом думает сама Левицкая
Менеджер в комментариях под публикацией политика отметила, что не понимает причины такой реакции, поскольку она пишет и издает книги на тему сексуальных отношений.
Я в лучах славы нафталинов. А если серьезно, это так дико, что есть еще люди в нашей стране, которых пугает слово "секс". Простите им это. Там уровень совка, где секса нет и никогда не было! Все рождались из капусты!,
– отреагировала Левицкая.
При этом часть пользователей в шутку ответили ей на вопросы и начали предлагать свои варианты перекуса: клубники, борщ или съедобный углеводный гель.
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