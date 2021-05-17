Менеджер Укрпочты Полина Левицкая стала жертвой буллинга в сети за интимную шутку. Комментарии под ее постом в фейсбуке просто взорвались негодованием после шутливого вопроса о сексе.

В спор вступил даже один из политиков. Правда, мужчина не встал на защиту менеджера, а наоборот – назвал ее "недоразумением".

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О чем был пост Левицкой

В одной из своих публикаций Левицкий поинтересовалась, как быть, если во время секса очень захотелось есть. Такой вопрос она задала своим подписчикам в нерабочее время. Но такая тема вызвала возмущение у некоторых пользователей украинского сегмента соцсети.

Реакция соцсетей

Политик Алексей Кучеренко обратил внимание на то, что об интимной теме написала именно госслужащая.

Одна из топ-менеджеров государственной компании "Укрпочта" озаботилась актуальной для нее проблемой. Вы не могли бы дать совет этой "леди" ?,

– написал Кучеренко.

Нашлось немало людей, которые поддержали политика. Они оставили множество гневных комментариев под постом менеджера:

"Такое впечатление, что большинство наших управленцев – сплошные уроды, или недотр*ханные бабехи. Чем же закончатся такие эксперименты над Украиной?".

"A в "Укрпочте" Наблюдательный совет есть? Может она ей объяснит как ...".

"Уже достали эти душевнобольные "НОВЫЕ ВЕЧНОГОЛОДНЫЕ ЛИЦА". Психиатрические больницы закрыли во время так называемой "оптимизации" вот и пришли все неадекваты к власти.

Что об этом думает сама Левицкая

Менеджер в комментариях под публикацией политика отметила, что не понимает причины такой реакции, поскольку она пишет и издает книги на тему сексуальных отношений.

Я в лучах славы нафталинов. А если серьезно, это так дико, что есть еще люди в нашей стране, которых пугает слово "секс". Простите им это. Там уровень совка, где секса нет и никогда не было! Все рождались из капусты!,

– отреагировала Левицкая.

При этом часть пользователей в шутку ответили ей на вопросы и начали предлагать свои варианты перекуса: клубники, борщ или съедобный углеводный гель.