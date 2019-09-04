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      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Меня могут уволить только киевляне, – Кличко

      464 Читати новину українською
      Виталий Кличко
      Виталий Кличко

      Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал свое увольнение с должности главы Киевской городской государственной администрации и подчеркнул, что это может сделать не власть, а жители столицы, которые и избирали его на должность.

      Кличко на брифинге в Киеве заявил, что его увольнение с должности главы КГГА является незаконным, неконституционным, недемократическим и противоречит местному самоуправлению.

      Важно: Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА

      Он добавил, что решением о его увольнении, правительство сделало шаг к тому, чтобы ввести в столице двоевластие.

      Кличко вспомнил о решениі Конституционного Суда от 2003 года, которое определяет, что председателем КГГА может быть назначен только человек, которого жители столицы избрали мэром Киева.

      По его словам, аналогичная норма содержится и в статье 141 Конституции Украины. В частности, именно городской голова Киева должен возглавить исполнительный орган Киевсовета – сегодня это КГГА.

      Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали меня на выборах киевским городским головой и возложили на меня ответственность за изменения и преобразования в столице. Киевлян сегодня хотят лишить такого права,
      – подчеркнул он.

      Стоит знать: Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко

      Чиновник сказал, что против него развернута кампания по дискредитации президентской партией "Слуга народа".

      "Я могу связывать (свое увольнение, – 24 канал) только с тем, что представители партии власти, которые имеют желание возглавить мэрию, ведут против меня кампанию по дискредитации", – добавил он.

      Кроме того, Кличко подал в суд на телеканал 1+1 и требует, чтобы журналисты доказали или опровергли обнародованную о нем информацию.

      Также мэр столицы пообещал, что будет продолжать работать и воплощать изменения, которые его команда начала в Киеве.

      Кличко прокомментировал свое увольнение с должности главы КГГА на брифинге: видео

      Что известно про увольнение Кличко? Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Соответствующее обращение правительство 4 сентября направило президенту Владимиру Зеленскому.

      По словам премьера Алексея Гончарука, нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и до сих пор существуют группы, которые сильно влияют на деятельность администрации.

      Почему между Кличко и властью возник конфликт?

      Глава Офиса Президента Андрей Богдан в июле заявил, что к нему якобы подходил "адвокат одного из "смотрящих" в Киевсовете и просил оставить Кличко в кресле главы КГГА. За это он обещал главе ОП пополам делить немалые средства, которые приносит работа с местным бюджетом Киева.

      Мэр Киева мгновенно отреагировал на такие упреки. Сначала он назвал слова Богдана "байками из склепа", а еще – "полной чушью и некомпетентностью". После такого заявления Кличко обратился в НАБУ. Он подчеркнул, что такие высказывания Богдана подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений.

      24 июля 2019 года глава Офиса Президента Андрей Богдан обратился к Кабинету министров с просьбой рассмотреть отставку Виталия Кличко с должности председателя КГГА. Однако, правительство Гройсмана не рассмотрел его, ведь повестка дня заседания уже была определена. Впоследствии бывший глава Кабмина ушел в отпуск и заседание правительства не проходили.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Новости Киева КГГА Виталий Кличко Слуга народа СМИ Судьи
      Источник: 24 канал
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