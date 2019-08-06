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      Меня выбрасывают на улицу, – Филарет подстрекает верующих против ПЦУ и Епифания

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      Филарет призвал верующих к борьбе против Епифания и ПЦУ
      Филарет призвал верующих к борьбе против Епифания и ПЦУ / Getty images

      Патриарх Филарет обвинил предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в том, что он вместе с чиновниками Министерства культуры якобы пытается полностью уничтожить УПЦ Киевского патриархата и ликвидировать Киевскую патриархию.

      Об этом Филарет заявил верующим во время литургии во Владимирском соборе 4 августа.

      Интересно прочитать: Филарет, ПЦУ и томос: что происходит в украинской церкви

      В частности, священнослужитель призвал людей "молитвой и всеми законными действиями защитить Киевский патриархат и его самого от уничтожения и насилия", которое якобы хочет осуществить руководство ПЦУ.

      Я обращаюсь к вам. Я служил вам 53 года в соборе, не пропускал ни одной литургии, ни одного богослужения. И теперь меня выбрасывают на улицу. Поэтому я прошу вас – защитите прежде всего Киевскую Патриархию и защитите меня как Патриарха, прежде всего молитвами,
      – заявил Филарет.

      Он вновь раскритиковал получение ПЦУ томоса об автокефалии. По его словам, документ ничего не дал, а наоборот ввел украинскую церковь в зависимость от Вселенского патриархата.

      "Обращайтесь к власти, к правительству, к президенту и протестуйте. Но протестовать надо и против Епифания, потому что под его руководством принимаются эти беззаконные решения о ликвидации Киевской Патриархии и Киевского Патриархата", – добавил Филарет.

      кого українці хочуть бачити предстоятелем церкви
      Кого украинцы видят предстоятелем ПЦУ / инфографика 24 канала

      Что известно о конфликте с Филаретом в ПЦУ?Патриах Филарет уже много говорил о несогласии с уставами ПЦУ, обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей: мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний лишь представлять церковь за рубежом.

      20 июня 2019 года патриарх провел так называемый "Собор УПЦ КП". Там он заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Еще больше – участники собрания отвергли томос. По их словам, документ ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

      Синод ПЦУ, который собрался в ответ на "собор Филарета", лишил почетного патриарха его права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом". Но из ПЦУ исключили нескольких священнослужителей, которые присутствовали на этом "соборе" Филарета.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Православная церковь Украины Епифаний Конфликт в ПЦУ УПЦ КП Филарет
      Источник: 24 Канал
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