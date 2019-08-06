Меня выбрасывают на улицу, – Филарет подстрекает верующих против ПЦУ и Епифания

Патриарх Филарет обвинил предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в том, что он вместе с чиновниками Министерства культуры якобы пытается полностью уничтожить УПЦ Киевского патриархата и ликвидировать Киевскую патриархию.

Об этом Филарет заявил верующим во время литургии во Владимирском соборе 4 августа.

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В частности, священнослужитель призвал людей "молитвой и всеми законными действиями защитить Киевский патриархат и его самого от уничтожения и насилия", которое якобы хочет осуществить руководство ПЦУ.

Я обращаюсь к вам. Я служил вам 53 года в соборе, не пропускал ни одной литургии, ни одного богослужения. И теперь меня выбрасывают на улицу. Поэтому я прошу вас – защитите прежде всего Киевскую Патриархию и защитите меня как Патриарха, прежде всего молитвами,

– заявил Филарет.

Он вновь раскритиковал получение ПЦУ томоса об автокефалии. По его словам, документ ничего не дал, а наоборот ввел украинскую церковь в зависимость от Вселенского патриархата.

"Обращайтесь к власти, к правительству, к президенту и протестуйте. Но протестовать надо и против Епифания, потому что под его руководством принимаются эти беззаконные решения о ликвидации Киевской Патриархии и Киевского Патриархата", – добавил Филарет.



Кого украинцы видят предстоятелем ПЦУ / инфографика 24 канала

Что известно о конфликте с Филаретом в ПЦУ?Патриах Филарет уже много говорил о несогласии с уставами ПЦУ, обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей: мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний лишь представлять церковь за рубежом.



20 июня 2019 года патриарх провел так называемый "Собор УПЦ КП". Там он заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Еще больше – участники собрания отвергли томос. По их словам, документ ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.



Синод ПЦУ, который собрался в ответ на "собор Филарета", лишил почетного патриарха его права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом". Но из ПЦУ исключили нескольких священнослужителей, которые присутствовали на этом "соборе" Филарета.