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      Мене викидають на вулицю, – Філарет підбурює вірян проти ПЦУ та Епіфанія

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      Філарет закликав вірян до боротьби проти Епіфанія та ПЦУ
      Філарет закликав вірян до боротьби проти Епіфанія та ПЦУ / Getty images

      Патріарх Філарет звинуватив предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія в тому, що він разом із чиновниками Міністерства культури нібито намагаються повністю знищити УПЦ Київського патріархату і ліквідувати Київську патріархію.

      Про це Філарет заявив вірянам під час літургії у Володимирському соборі 4 серпня.

      Цікаво прочитати: Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві

      Зокрема, священослужитель закликав людей "молитвою і всіма законними діями захистити Київський патріархат і його самого від знищення та насильства", яке нібито хоче здійснити керівництво ПЦУ.

      Я звертаюся до вас. Я служив вам 53 роки в соборі, не пропускав жодної літургії, жодного богослужіння. І тепер мене викидають на вулицю. Тому, я прошу вас – захистіть насамперед Київську Патріархію і захистіть мене як патріарха, насамперед молитвами,
      – заявив Філарет.

      Він знову розкритикував отримання ПЦУ Томосу про автокефалію. За його словами, документ нічого не дав, а навпаки – узалежнив Українську церкву від Вселенського патріархату.

      "Звертайтеся до влади, до уряду, до президента і протестуйте. Але протестувати треба і проти Епіфанія, тому що під його керівництвом приймаються ці беззаконні рішення про ліквідацію Київської Патріархії і Київського Патріархату", – додав Філарет.

      кого українці хочуть бачити предстоятелем церкви
      Кого українці бачать предстоятелем ПЦУ / інфографіка 24 каналу

      Що відомо про конфлікт з Філаретом у ПЦУ? Патріах Філарет вже багато говорив про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей: мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.

      20 червня 2019 року патріарх провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Ще ж і надто – учасники зборів відкинули Томос. За їх словами, документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

      Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на "собор Філарета", позбавив почесного патріарха його права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому". Але з ПЦУ виключили кількох священнослужителів, які були присутні на цьому "соборі" Філарета.

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      Теги: Новини України Новини політики Філарет УПЦ КП Конфлікт у ПЦУ Православна церква України Релігія Епіфаній
      Джерело: 24 Канал
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