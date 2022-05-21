Об этом 21 мая рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Наши источники из города сообщают, что на фильтрационных пунктах пропуска и блокпостах вокруг Мариуполя в сторону Запорожья проходит ротация кафиров. Колаборантов и представителей так называемой народной милиции псевдореспублики меняют на представителей росгвардии и кадыровцев", - сообщил Андрющенко.

Дорога в один конец

По словам советника мэра, россияне продолжают устанавливать дополнительные блокпосты на грунтовых дорогах, по которым ранее люди обходили фильтрационный контроль. Соответственно, сейчас невозможна эвакуация из Мариуполя. Для желающих уехать руководству страны необходимо договариваться об открытии отдельных коридоров.

Все, кто доверился пропаганде и информационному вбросу кафиров и собирался временно вернуться в Мариуполь для вывоза личных вещей, не делайте этого. Должны помнить – это дорога в один конец. Берегите себя. Мы продолжаем работать над эвакуацией,

– заявил Андрющенко.

Депортация в Россию

Оккупанты продолжают депортировать мариупольцев в Россию. Уже вывезли десятки тысяч человек. В горсовете опубликовали видеодоказательство преступления.

Россияне лгут, что происходит эвакуация на подконтрольную Украине территорию. Однако "спасение" происходит по такому маршруту – Мариуполь – Безымянное – Россия. Людей везут в Безымянный, потому что там располагается место фильтрации всех, кто хочет ехать из города. Там захватчики допрашивают и издеваются.

Решившие ехать люди не могут избежать депортации, поскольку их не пускают обратно в Мариуполь.

Что происходит в уничтоженном городе

Россияне оккупировали город. Там гуманитарная катастрофа. Захватчики хотели возобновить поставки воды, однако смогли лишь пустить по улицам непригодную для питья воду .

Людям очень тяжело найти питьевую воду. Они набирают его в колодцах. Городской голова Вадим Бойченко рассказал, что вода течет по улицам и вымывает захоронения, которые теперь по всему Мариуполю, и канализацию.

"Это должно образовать ту беду, о которой все уже сегодня говорят. Не только городские власти, но и говорят профессиональные врачи и ООН. Надо понимать, что это может вызвать вспышку инфекционных заболеваний - холеры, чумы, дизентерии и других", - подчеркнул Бойченко. .

Обратите внимание – как происходит депортация в Мариуполе: смотрите видео