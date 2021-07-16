По словам премьера цена отличается по регионам Украины. Об этом Денис Шмыгаль рассказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Шмыгаль назвал новую цену на землю

Премьер рассказал, что по состоянию на 15 июля в Украине заключили 774 земельные сделки, на которые раньше распространялся мораторий.

Минимальная цена по каждой области отличается. Но в среднем она составляет около тысячи долларов за гектар,

– сказал глава Кабмина.

Кстати, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко говорил, что стоимость сельскохозяйственной земли в Украине составляет ориентировочно 50 тысяч гривен за гектар.

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