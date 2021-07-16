По словам премьера цена отличается по регионам Украины. Об этом Денис Шмыгаль рассказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
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Шмыгаль назвал новую цену на землю
Премьер рассказал, что по состоянию на 15 июля в Украине заключили 774 земельные сделки, на которые раньше распространялся мораторий.
Минимальная цена по каждой области отличается. Но в среднем она составляет около тысячи долларов за гектар,
– сказал глава Кабмина.
Кстати, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко говорил, что стоимость сельскохозяйственной земли в Украине составляет ориентировочно 50 тысяч гривен за гектар.
Коротко о рынке земли
- Рынок земли в Украине заработал 1 июля. С тех пор не действует мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Теперь украинцы теперь могут свободно покупать и продавать землю.
- Стоит отметить, что на протяжении последних 2 лет Рада приняла законы о новых правилах и ограничениях для владельцев и арендаторов земли, потенциальных покупателей, предприятий аграрного сектора.
- Подробнее о рынке земли читайте по ссылке.