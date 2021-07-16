За словами прем'єра, ціна різниться за регіонами України. Про це Денис Шмигаль розповів під час Години запитань до уряду в Верховній Раді.

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Шмигаль назвав нову ціну на землю

Прем'єр розповів, що станом на 15 липня в Україні уклали 774 земельні угоди, на які раніше розповсюджувався мораторій.

Мінімальна ціна по кожній області відрізняється. Але в середньому вона становить близько однієї тисячі доларів за гектар,

– сказав очільник Кабміну.

До речі, міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко говорив, що вартість сільськогосподарської землі в Україні дорівнює орієнтовно 50 тисяч гривень за гектар.

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