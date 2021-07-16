За словами прем'єра, ціна різниться за регіонами України. Про це Денис Шмигаль розповів під час Години запитань до уряду в Верховній Раді.
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Шмигаль назвав нову ціну на землю
Прем'єр розповів, що станом на 15 липня в Україні уклали 774 земельні угоди, на які раніше розповсюджувався мораторій.
Мінімальна ціна по кожній області відрізняється. Але в середньому вона становить близько однієї тисячі доларів за гектар,
– сказав очільник Кабміну.
До речі, міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко говорив, що вартість сільськогосподарської землі в Україні дорівнює орієнтовно 50 тисяч гривень за гектар.
Коротко про ринок землі
- Ринок землі в Україні запрацював 1 липня. З того часу не діє мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Тепер українці тепер можуть вільно купувати та продавати землю.
- Варто відзначити, що впродовж останніх 2 років Рада схвалила закони про нові правила та обмеження для власників та орендарів землі, потенційних покупців, підприємств аграрного сектору.
- Детальніше про ринок землі читайте за посиланням.