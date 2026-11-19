Об этом Мерц заявил 19 ноября на совместной пресс-конференции по итогам саммита "Коалиции желающих" в Берлине.

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При каких условиях Мерц допускает отмену санкций против России?

Канцлер Германии сообщил, что участники берлинского саммита подтвердили общую позицию относительно основных принципов будущего мирного урегулирования.

По его словам, целью остается сохранение суверенитета Украины и обеспечение ее безопасности в Европе. Отправной точкой для переговоров по территориям должна стать нынешняя линия соприкосновения.

Целью является и остается суверенная Украина в безопасной Европе. Отправной точкой для договоренностей по территориям должна быть так называемая линия соприкосновения. Украина должна иметь возможность продолжать свой европейский путь. Она должна иметь возможность рассчитывать на помощь в восстановлении– подчеркнул Мерц.

Вместе с тем можно рассматривать постепенную, обусловленную выполнением определенных условий отмену части санкций против России, – заявил он.

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Вместе с тем можно рассматривать постепенную, обусловленную выполнением определенных условий отмену части санкций против России– заявил он.

Мерц также подчеркнул, что после прекращения огня Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Соответствующие договоренности будут иметь значение не только для Украины, но и для всей евроатлантической безопасности.

Канцлер подчеркнул, что мирные переговоры должны проходить с участием Украины, России, США и Европы. Европейскую сторону будут представлять Германия, Франция, Великобритания, Польша, Италия и институты ЕС.

Что известно о подготовке следующих мирных переговоров?

Ранее 24 Канал сообщал, что 19 ноября американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для встреч с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Во время пресс-конференции в Берлине Зеленский заявил, что украинская сторона отдельно обсудит с американскими представителями дату и повестку дня следующей четырехсторонней встречи с участием Украины, Европы, США и России.