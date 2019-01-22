Mercedes-Benz показал маршрутку будущего: впечатляющие фото и видео

Mercedes-Benz создал общественный транспорт будущего, который в утренние и вечерние часы пик будет транспортировать людей, а в другое время суток – развозить товар по магазинам.

Vision Urbanetic – автономный електрофургон особой, модульной конструкции. Он состоит из самоуправляемой платформы, на которую, в зависимости от потребностей, пристраиваются сменные кузова.

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Концепт футуристического микроавтобуса удивил гостей выставки в Лас-Вегасе не только своим внешним видом, но и функциональностью. Авто способно вместить до 12 пассажиров в салоне, а при необходимости легко трансформироваться в компактный городской грузовик. Объем грузового модуля – 10 кубометров. Почти бесшумный электрический привод делает его идеальным для доставки товаров даже ночью.



Vision Urbanetic – автономный електрофургон



Городской транспорт будущего

Такое авто, по замыслу креативщиков с Mercedes, могли бы использовать в своих целях как частные лица, так и коммерческие организации, скажем, для услуг краткосрочной аренды автомобиля. В последнем случае достаточно будет через мобильное приложение указать необходимые параметры – и автономная система сама определит, какой тип автомобиля нужен клиенту и предложит ему оптимальный вариант.