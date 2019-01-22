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      Mercedes-Benz показав маршрутку майбутнього: вражаючі фото та відео

      Автотехнології 310 Читать новость на русском

      Mercedes-Benz створив громадський транспорт майбутнього, який у ранкові й вечірні години пік транспортуватиме людей, а в іншу пору доби – розвозитиме товар по магазинах.

      Vision Urbanetic – автономний електрофургон особливої, модульної конструкції. Він складається із самокерованої платформи, на яку, залежно від потреб, прилаштовуються змінні кузови.

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      Концепт футуристичного мікроавтобуса здивував гостей виставки у Лас-Вегасі не лише своїм зовнішнім виглядом, а й функціональністю. Авто здатне вмістити до 12 пасажирів у салоні, а, за необхідності, легко трансформуватися в компактну міську вантажівку. Об'єм вантажного модуля – 10 кубометрів. Майже безшумний електричний привід робить його ідеальним для доставлення товарів навіть уночі.

      маршрутка майбутнього
      Vision Urbanetic – автономний електрофургон

      мерседес
      Міський транспорт майбутнього

      Таке авто, за задумом креативників із Mercedes, могли б використовувати у своїх цілях як приватні особи, так і комерційні організації, скажімо, для послуг каршерингу. В останньому випадку достатньо буде через мобільний додаток вказати необхідні параметри – і автономна система сама визначить, який тип автомобіля потрібен клієнту та запропонує йому оптимальний варіант.

      Теги: Транспорт Авто Автотехнології
      Джерело: 24 канал
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