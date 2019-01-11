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      Безпілотні авто будуть підлаштовуватися під настрій пасажирів завдяки технології від Kia Motors

      Автотехнології 5 Читать новость на русском

      Безпілотні автомобілі зможуть вгадувати та підлаштовуватися під настрій водія. Принаймні у це вірить і над цим працює корейський автовиробник Kia Motors.

      У процесі своєї еволюції автомобілі стали швидшими, безпечнішими, максимально комфортними та наділені власним інтелектом. І не далекий той час, коли вони підлаштовуватимуться під настрій водія.

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      R.E.A.D. – англійська абревіатура, що дослівно означає "поїздки з адаптацією до емоцій в реальному часі". Ця інноваційна технологія має на меті налагодити так звану "емоційну комунікацію" безпілотного авто з його пасажирами.


      "Емоційна комунікація" безпілотного авто з його пасажирами

      Іншими словами – атмосфера в салоні такого робомобіля повністю відповідатиме настрою того, хто у ньому перебуває. Задля його ж, пасажира, затишку і комфорту.

      Система побудована на базі штучного інтелекту і здатна до самонавчання. Окремі сенсори аналізують серцебиття та електричну активність шкіри пасажира, камери стежать за його виразом обличчя, – і на основі цих даних спеціальний алгоритм визначає настрій людини та коригує відповідним чином роботу різних підсистем автомобіля.

      Безпілотні авто від Kia Motors
      Безпілотні авто від Kia Motors

      Кондиціювання, температура, освітлення, мультимедіа, – усе підлаштовується під пасажира під час його перебування у безпілотнику. До речі, навіть сидіння вібруватимуть у такт музики, – ось такі вони, автомобілі майбутнього, у розумінні розробників з Kia.

      Теги: Автотехнології Авто
      Джерело: 24 канал
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