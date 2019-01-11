Компанія Terrafugia представила нову ідею летючого автомобіля TF-2

Компанія Terrafugia, заснована випускниками Массачусетського технологічного університету, яка гучно заявила про себе на весь світ розробкою летючого автомобіля, виношує за стінами свого конструкторського бюро нову фантастичну ідею.

TF-2 – транспортний засіб, який, як і його попередник, здатний буде пересуватися і автодорогами, і повітрям.

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Принципова відмінність концепта – у його модульній конструкції. Окрема пасажирська капсула, розрахована на чотирьох осіб, – основа цього футуристичного транспорту.

А залежно від потреб, вона може прилаштовуватися до автомобільного шасі (для наземних поїздок), і до літального апарата з вертикальним злетом (для подорожей повітрям).



Летючий автомобіль TF-2

Суть ідеї полягає в тому, щоб пасажири могли швидко і без затримок дістатися до найближчого злітного майданчика, і там пересісти на літаючий автомобіль для продовження свого маршруту.

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При цьому покидати салон людям, які перебувають усередині, не доведеться, а сам процес стикування та обміну капсулами з літальним апаратом займе якихось дві хвилини, – це навіть менше, ніж той таки згаданий летючий автомобіль-гібрид тратить на зміну своєї конфігурації.

За задумом креативників Terrafugia, їхній лет-мобіль другого покоління зможе пересуватися як під управлінням професійного пілота, так і в автономному режимі.