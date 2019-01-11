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      Компанія Terrafugia представила нову ідею летючого автомобіля TF-2

      Автотехнології 12 Читать новость на русском

      Компанія Terrafugia, заснована випускниками Массачусетського технологічного університету, яка гучно заявила про себе на весь світ розробкою летючого автомобіля, виношує за стінами свого конструкторського бюро нову фантастичну ідею.

      TF-2 – транспортний засіб, який, як і його попередник, здатний буде пересуватися і автодорогами, і повітрям.

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      Принципова відмінність концепта – у його модульній конструкції. Окрема пасажирська капсула, розрахована на чотирьох осіб, – основа цього футуристичного транспорту.

      А залежно від потреб, вона може прилаштовуватися до автомобільного шасі (для наземних поїздок), і до літального апарата з вертикальним злетом (для подорожей повітрям).

      Летючий автомобіль TF-2
      Летючий автомобіль TF-2

      Суть ідеї полягає в тому, щоб пасажири могли швидко і без затримок дістатися до найближчого злітного майданчика, і там пересісти на літаючий автомобіль для продовження свого маршруту.

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      При цьому покидати салон людям, які перебувають усередині, не доведеться, а сам процес стикування та обміну капсулами з літальним апаратом займе якихось дві хвилини, – це навіть менше, ніж той таки згаданий летючий автомобіль-гібрид тратить на зміну своєї конфігурації.

      За задумом креативників Terrafugia, їхній лет-мобіль другого покоління зможе пересуватися як під управлінням професійного пілота, так і в автономному режимі.

      Теги: Автотехнології Авто Транспорт
      Джерело: 24 канал
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