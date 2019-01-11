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      Компания Terrafugia представила новую идею летающего автомобиля TF-2

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      Компания Terrafugia, основанная выпускниками Массачусетского технологического университета, громко заявила о себе на весь мир разработкой летающего автомобиля, который вынашивает за стенами своего конструкторского бюро новую фантастическую идею.

      TF-2 – транспортное средство, которое, как и его предшественник, способно будет передвигаться и автодорогами, и воздухом.

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      Принципиальное отличие концепта – в его модульной конструкции. Отдельная пассажирская капсула, рассчитанная на четырех человек, – основа этого футуристического транспорта.

      А в зависимости от потребностей, она может приспосабливаться к автомобильному шасси (для наземных поездок), и к летательному аппарату с вертикальным взлетом (для путешествий воздухом).

      Летючий автомобіль TF-2
      Летающий автомобиль TF-2

      Суть идеи заключается в том, чтобы пассажиры могли быстро и без задержек добраться до ближайшей взлетной площадки, и там пересесть на летающий автомобиль для продолжения своего маршрута.

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      При этом покидать салон людям, которые находятся внутри, не придется, а сам процесс стыковки и обмена капсулами с летательным аппаратом займет каких-то две минуты, – это даже меньше, чем тот же упомянутый летающий автомобиль-гибрид тратит на смену своей конфигурации.

      По замыслу креативщиков Terrafugia, их лет-мобиль второго поколения сможет передвигаться как под управлением профессионального пилота, так и в автономном режиме.

      Теги: Автотехнологии Авто Транспорт
      Источник: 24 канал
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