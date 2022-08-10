Так, мы подобрали вам удобный наряд на 24 августа. В продаже появились футболки с надписями "Моя незалежна".

Кстати Любимый мерч 24 канала стал еще ближе

Новые футболки с HIMARS

Традиционно в черном и белом цвете. Кроме этого, можно выбрать футболку с государственной символикой Украины – тризубом.

Или есть другой вариант – принт с изображением HIMARS, которые стали кошмарным сном для оккупантов. К слову, на футболке сразу есть ответ на вопрос "что по ру*не?".


Новая коллекция мерча 24 канала ко Дню Независимости

Поддержи информационный фронт

Приобретя любимый мерч, вы помогаете нам на информационном фронте. Острые цитаты ведущих Екатерины Соляр и Артема Овдиенко будут поддерживать ваш боевой дух.

Варианты надписей на футболках:

  • Величний народ величної країни,
  • Геть окупантів у запоребрикову область,
  • Не будь маленьким людом.

Для вас подготовили разные дизайны. С такими же надписями и рисунками в продаже есть чашки. Поговаривают, что с ними утренний кофе становится вкуснее.

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