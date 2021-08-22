Политик возложила цветы на могилу Неизвестного солдата. После этого она отправилась на Аллею Небесной Сотни, где почтила память украинцев, погибших во время Революции Достоинства.

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Лишь после этого Меркель отправилась в Мариинский дворец на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Политики пообщались тет-а-тет, а после того вместе вышли к журналистам.



Меркель возложила цветы на могилу Неизвестного солдата

О чем говорили Меркель и Зеленский