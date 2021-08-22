Политик возложила цветы на могилу Неизвестного солдата. После этого она отправилась на Аллею Небесной Сотни, где почтила память украинцев, погибших во время Революции Достоинства.
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Лишь после этого Меркель отправилась в Мариинский дворец на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Политики пообщались тет-а-тет, а после того вместе вышли к журналистам.
Меркель возложила цветы на могилу Неизвестного солдата
О чем говорили Меркель и Зеленский
- Лидеры государств обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. Зеленский подчеркнул, что все должно произойти на основе кластеров и парижских договоренностей "нормандской четверки".
- Меркель поддерживает отказ Украины вести переговоры с боевиками.
- Германия планирует продлить договор по транспортировке российского газа через Украину, который сейчас рассчитан до 2024 года. Канцлер рассказала, что Берлин будет иметь в Украине своего специального уполномоченного представителя по вопросам транзита газа.
- Президент Украины поблагодарил немецкую коллегу за помощь в предоставлении 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса.