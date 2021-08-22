Політикиня поклала квіти на могилу Невідомого солдата. Після того вона вирушила на Алею Небесної Сотні, де вшанувала пам'ять українців, що загинули під час Революції Гідності.

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Лише після цього Меркель відправилася у Маріїнський палац на зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Політики поспілкувалися тет-а-тет, а після того разом вийшли до журналістів.



Меркель поклала квіти на могилу Невідомого солдата

Про що говорили Меркель та Зеленський