Політикиня поклала квіти на могилу Невідомого солдата. Після того вона вирушила на Алею Небесної Сотні, де вшанувала пам'ять українців, що загинули під час Революції Гідності.
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Лише після цього Меркель відправилася у Маріїнський палац на зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Політики поспілкувалися тет-а-тет, а після того разом вийшли до журналістів.
Меркель поклала квіти на могилу Невідомого солдата
Про що говорили Меркель та Зеленський
- Лідери держав обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. Зеленський наголосив, що все має відбутися на основі кластерів та паризьких домовленостей "нормандської четвірки".
- Меркель підтримує відмову України вести перемовини з бойовиками.
- Німеччина планує продовжити договір щодо транспортування російського газу через Україну, який наразі розрахований до 2024 року. Канцлерка розповіла, що Берлін матиме в Україні свого спеціального уповноваженого представника з питань транзиту газу.
- Президент України подякував німецькій колезі за допомогу у наданні 1,5 мільйона доз вакцини проти коронавірусу.