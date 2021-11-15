Белорусская сторона заявила, что говорили о "путях и перспективах решения миграционной проблемы". Об этом 15 ноября заявили на сайте Лукашенко.

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Во время разговора обсудили ряд проблем, и прежде всего ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах,

– говорится в сообщении.

За почти час разговора у Лукашенко сообщили, что:

"детально затронули пути и перспективы решения миграционной проблемы, чтобы не допустить эскалации ситуации на границе;

обсудили гуманитарную поддержку беженцев через оказание им гуманитарной помощи".

На сайте Лукашенко говорится, что самопровозглашенный президент Беларуси и исполняющая обязанности канцлера Германии "договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации".

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