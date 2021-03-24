Ангела Меркель признала, что локдаун на Пасху в Германии был плохой идеей. Канцлер извинилась перед народом.

Решение о пасхальных выходных с 1 по 5 апреля уже отменили. Соответствующее решение приняли центральное правительство и представители федеральных земель.

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Эта ошибка только моя, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность,

– отметила Меркель.

Сейчас власти только призывают людей соблюдать правила безопасности и оставаться дома.

Что было раньше