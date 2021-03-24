Меркель попросила у немцев прощения за "локдаун" на Пасху: решение отменено
Ангела Меркель признала, что локдаун на Пасху в Германии был плохой идеей. Канцлер извинилась перед народом.
Источник:DW
Решение о пасхальных выходных с 1 по 5 апреля уже отменили. Соответствующее решение приняли центральное правительство и представители федеральных земель.
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Эта ошибка только моя, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность,
– отметила Меркель.
Сейчас власти только призывают людей соблюдать правила безопасности и оставаться дома.
Что было раньше
- 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель во время совещания с главами федеральных земель принял решение продлить жесткий карантин до 18 апреля.
- В стране, кроме традиционных пасхальных выходных, также объявили выходные страстной четверг (1 апреля) и пасхальную субботу (3 апреля).
- В настоящее время в Германии планировали закрыть даже магазины.
- Под строгий запрет попали службы в храмах.
- Работать в эти дни должны были только центры вакцинации.
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