В Германии приняли решение продлить жесткий карантин до 18 апреля. Таким образом, во время локдауна немцам придется праздновать и Пасху. Именно на праздники ограничения решили ужесточить дополнительно.

Такое решение приняла канцлер Германии Ангела Меркель во время совещания с главами федеральных земель. Именно жесткий карантин на праздники должен помочь стабилизировать динамику COVID-19.

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Перед Пасхой в стране закроют все заведения

Страстной Четверг, который приходится на 1 апреля, и Пасху Суббота – 3 апреля объявили тоже выходными. Страстная пятница и понедельник после Пасхи были выходными в стране всегда.

Продукты можно будет купить только в субботу перед Пасхой

В это время в Германии даже не будут работать магазины. Только в субботу можно будет приобрести продукты. Это сделали для того, чтобы фактически люди не выходили из дома. Массовые мероприятия и даже скопления людей – под строгим запретом. Богослужения будут проходить онлайн. Исключение сделали только для центров вакцинации, они будут работать все время.

Немцев могут обязать носить маску в автомобиле

В регионах, где количество инфицированных за неделю превышает 100 человек на 100 тысяч населения, могут ввести ограничения на выход из дома, а также обязать носить маски даже в автомобиле. Вернуться в Германию из-за рубежа можно будет только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Важно! Локдаун в Германии с определенными перерывами продолжается еще с 16 декабря 2020 года.