У Німеччині ухвалили рішення продовжити жорсткий карантин до 18 квітня. Таким чином, під час локдауну німцям доведеться святкувати і Великдень. Саме на свята обмеження вирішили посилити додатково.

Таке рішення ухвалила канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час наради з главами федеральних земель. Саме жорсткий карантин на свята має допомогти стабілізувати динаміку COVID-19.

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Перед Великоднем в країні зачинять всі заклади

Страсний четвер, який припадає на 1 квітня, та великодня субота – 3 квітня оголосили теж вихідними. Страсна п'ятниця та понеділок після Великодня були вихідними в країні завжди.

Продукти можна буде купити лише у суботу перед Великоднем

У цей час у Німеччині навіть не працюватимуть магазини. Лише у суботу можна буде придбати продукти. Це зробили для того, аби фактично люди не виходили з дому. Масові заходи та навіть скупчення людей – під суворою забороною. Богослужіння проходитимуть онлайн. Виняток зробили лише для центрів вакцинації, вони працюватимуть увесь час.

Німців можуть зобов'язати носити маску в автомобілі

У регіонах, де кількість інфікованих за тиждень перевищує 100 осіб на 100 тисяч населення, можуть ввести обмеження на вихід з дому, а також зобов'язати носити маски навіть в автомобілі. Повернутись до Німеччини з-за кордону можна буде лише за наявності негативного тесту на коронавірус.

Важливо! Локдаун у Німеччині з певними перервами триває ще з 16 грудня 2020 року.