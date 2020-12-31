Канцлер Германии Ангела Меркель получит вакцину от коронавируса в порядке очереди. Дело в том, что Германия не включила чиновников в перечень тех, кто в первую очередь подлежит вакцинации.

Следовательно, политик планирует сделать прививку от COVID-19 тогда, когда "наступит ее очередь". Об этом она заявила во время своей новогодней речи, пишет DW.

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Несколько дней назад надежда на преодоление пандемии стала реальной. Она получила лицо. Это лицо первых привитых: совсем пожилых людей и тех, кто ухаживает за ними, – медицинского персонала в отделениях интенсивной терапии. Не только у нас, но и во всех европейских и многих других странах,

– сказала она.

Согласно программе вакцинации Института вирусологии имени Роберта Коха, канцлер входит в 3 или даже 4 группу лиц (65 – 69 лет), которым будут вводить вакцину.

Какие группы людей первыми получают вакцину в Германии

Приоритетной группой в Германии являются пенсионеры старше 80 лет, жители и сотрудники домов для людей преклонного возраста, а также медперсонал.

Следующими в очереди на вакцинацию являются немцы старше 70 лет, а также те, кто обеспечивает функционирование государства, в частности полиция, охрана, пожарные и тому подобное.

В категории повышенного приоритета для тех, кому за 60 лет, "люди на релевантных позициях в правительстве". 66-летняя Меркель, очевидно, принадлежит к третьей группе. Впрочем, время вакцинации каждого конкретного лица определяется местными органами власти.

Обратите внимание! Германия начала свою программу вакцинации 27 декабря, хотя первую прививку от коронавируса в стране сделали днем ранее 101-летней женщине.

Во время своей речи Меркель напомнила, что это ее последнее новогоднее обращение к населению Германии. Дело в том, что на запланированных на сентябрь 2021 года выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру.

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"Я думаю, что не преувеличиваю, когда говорю, что за последние 15 лет это – один из самых трудных годов, и еще никогда мы, несмотря на все заботы и определенный скептицизм, не встречали новый год с такой надеждой", – подытожила Меркель.