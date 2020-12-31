Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримає вакцину від коронавірусу в порядку черги. Річ у тім, що Німеччина не включила урядовців до переліку тих, хто першочергово підлягає щепленню.

Відтак, політикиня планує зробити щеплення від COVID-19 тоді, коли "настане її черга". Про це вона заявила під час своєї новорічної промови, пише DW.

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Кілька днів тому надія на подолання пандемії стала реальною. Вона отримала обличчя. Це обличчя перших щеплених: зовсім літніх людей і тих, хто доглядає за ними, – медичного персоналу у відділеннях інтенсивної терапії. Не тільки у нас, але і у всіх європейських і багатьох інших країнах,

– сказала вона.

Згідно з програмою вакцинації Інституту вірусології імені Роберта Коха, канцлер входить 3 або навіть 4 групи осіб (65 – 69 років), яким вводитимуть вакцину.

Які групи людей першими отримують вакцину у Німеччині

Пріоритетною групою в Німеччині є пенсіонери, старші 80 років, мешканці та співробітники будинків для людей похилого віку, а також медперсонал.

Наступними в черзі на вакцинацію є німці, старші 70 років, а також ті, хто забезпечує функціонування держави, зокрема поліція, охорона, пожежники тощо.

У категорії підвищеного пріоритету для тих, кому за 60 років, є "люди на релевантних позиціях в уряді". 66-річна Меркель, вочевидь, належить до третьої групи. Втім, час вакцинації кожної конкретної особи визначається місцевими органами влади.

Зверніть увагу! Німеччина розпочала свою програму вакцинації 27 грудня, хоча перше щеплення від коронавірусу у країні зробили днем раніше 101-річній жінці.

Під час своєї промови Меркель нагадала, що це її останнє новорічне звернення до населення Німеччини. Річ у тім, що на запланованих на вересень 2021 року виборах вона не буде висувати свою кандидатуру.

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"Я думаю, що не перебільшую, коли кажу, що за останні 15 років це – один із найважчих років і ще ніколи ми, не зважаючи на всі турботи і певний скептицизм, не зустрічали новий рік з такою надією", – підсумувала Меркель.