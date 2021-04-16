Меркель вакцинировалась AstraZeneca и попросила расширить свои полномочия
Канцлер Германии Ангела Меркель получила первую дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса. Также политик обратилась к немецкому парламенту с просьбой расширить полномочия правительства. Меркель хотела бы, чтобы правительство самостоятельно могло усиливать карантин.
Источник:Твиттер Штеффена Зайберта
О вакцинации Меркель сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он процитировал же канцлера, которая отметила, что прививки – залог победы над пандемией.
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Меркель поблагодарили всех причастных к кампании вакцинации
Я – счастлива, что сегодня сделала первую прививку AstraZeneca. Я хотела бы поблагодарить всех, кто участвует в кампании прививок – и всем, кто привит,
– сказала Меркель.
Меркель попросила о расширении полномочий правительства
Источник: Al Jazeera
Вместе с тем Меркель просит расширить ее полномочия, чтобы преодолеть третью волну COVID-19. Она обратилась к парламенту с просьбой изменить законодательство, чтобы правительство могло самостоятельно усиливать карантинные ограничения.
Речь прежде всего о регионах с наиболее негативной динамикой. По словам канцлера, большинство населения страны поддерживают ужесточение ограничений.
Кто мы такие, чтобы игнорировать их (медиков – 24 канал) просьбу? Нам нельзя позволять оставлять врачей и медсестер самих,
– сказала Меркель парламентариям.
Ситуация с коронавируса в Германии
По состоянию на 16 апреля в стране выявили более 3 миллионов 110 тысяч случаев коронавируса. Умерли более 79 тысяч человек. Выздоровели около 2 миллионов 761 тысяч больных. За последние сутки болезнь диагностировали у более 15 тысяч человек.
Данные СНБО
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