Канцлер Германии Ангела Меркель получила первую дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса. Также политик обратилась к немецкому парламенту с просьбой расширить полномочия правительства. Меркель хотела бы, чтобы правительство самостоятельно могло усиливать карантин.

О вакцинации Меркель сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он процитировал же канцлера, которая отметила, что прививки – залог победы над пандемией.

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Меркель поблагодарили всех причастных к кампании вакцинации

Я – счастлива, что сегодня сделала первую прививку AstraZeneca. Я хотела бы поблагодарить всех, кто участвует в кампании прививок – и всем, кто привит,

– сказала Меркель.

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

Меркель попросила о расширении полномочий правительства

Источник: Al Jazeera

Вместе с тем Меркель просит расширить ее полномочия, чтобы преодолеть третью волну COVID-19. Она обратилась к парламенту с просьбой изменить законодательство, чтобы правительство могло самостоятельно усиливать карантинные ограничения.

Речь прежде всего о регионах с наиболее негативной динамикой. По словам канцлера, большинство населения страны поддерживают ужесточение ограничений.

Кто мы такие, чтобы игнорировать их (медиков – 24 канал) просьбу? Нам нельзя позволять оставлять врачей и медсестер самих,

– сказала Меркель парламентариям.

Обратите внимание! Проблема возникла из-за того, что местные власти по-разному трактуют ограничения федерального правительства в течение последних месяцев. Таким образом в регионах с похожим уровнем заражения действовали разные правила.