Канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримала першу дозу вакцини AstraZeneca проти коронавірусу. Також політикиня звернулась з проханням розширити повноваження уряду до німецького парламенту. Меркель би хотіла, аби уряд самостійно міг посилювати карантин.

Про вакцинацію Меркель повідомив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт. Він процитував саму канцлерку, яка наголосила, що щеплення – запорука подолання пандемії.

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Меркель подякували усім, хто причетний до кампанії з вакцинації

Я – щаслива, що сьогодні зробила першу вакцинацію AstraZeneca. Я хотіла би подякувати усім, хто бере участь у кампанії щеплень – і всім, хто щеплений,

– сказала Меркель.

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

Меркель попросила про розширення повноважень уряду

Джерело: Al Jazeera

Разом з тим Меркель просить розширити її повноваження, щоб подолати третю хвилю COVID-19. Вона звернулась до парламенту з проханням змінити законодавство, аби уряд міг самостійно посилювати карантинні обмеження.

Мовиться, передусім, про регіони з найбільш негативною динамікою. За словами канцлерки, більшість населення країни підтримують посилення обмежень.

Хто ми такі, щоб ігнорувати їхні (медиків – 24 канал) прохання? Нам не можна дозволяти залишати лікарів і медсестер самих,

– сказала Меркель парламентарям.

Зверніть увагу! Проблема виникла через те, що місцева влада по-різному трактує обмеження федерального уряду протягом останніх місяців. Таким чином у регіонах зі схожим рівнем зараження діяли різні правила.