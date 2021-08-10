Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен. Он отметил, что без Украины вопрос "Северного потока-2" никто решать не планирует, и визит Меркель – тому подтверждение.

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"Меркель едет убедить в своих позициях Зеленского", – отметил Тизенгаузен.

Зеленский должен получить гарантии

Эксперт убежден, что Зеленский в ходе визита должен получить от Меркель четкие гарантии энергетической безопасности не только для Украины, но и для Европы в целом.

"Позиция Украины заключается в том, что "Северный поток-2" – это не экономический проект, а проект, в частности, политический, который угрожает энергетической безопасности Европы", – подчеркнул Тизенгаузен.

Следовательно, Зеленский должен требовать от Германии гарантий для Украины и понимания ситуации. Говорится о:

транзите газа через Украину;

войне на Донбассе;

рамочных договоренностях между Меркель и Байденом.

Борис Тизенгаузен о встрече Ангелы Меркель и Владимира Зеленского: смотрите видео 24 канала

Россия шантажирует Европу

По словам эксперта, цены на газ в Европе уже бьют рекорды. Таким образом Россия пытается убедить Европу в том, что запуск "Северного потока-2" изменит ситуацию на рынке.

Россия уже начала откровенный шантаж Европы газовыми ценами,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Обсудить в ходе встречи Меркель и Зеленский могут также войну на Донбассе. Проблема в том, что Германия не может давать гарантий безопасности Украине, поскольку Россия уже сейчас не придерживается минских соглашений.

"Ситуация на востоке преимущественно зависит от позиции российской стороны. Этот вопрос, безусловно, нужно учесть", – отметил Тизенгаузен.

Договоренности США и Германии

Украину интересует и фактическое наполнение рамочных договоренностей между Германией и США, которые состоялись после встречи Меркель и Байдена. Польша и страны Балтии поддерживают Украину, поэтому для Зеленского важно сейчас занять жесткую позицию и обсудить с канцлером конкретику:

гарантии безопасности;

четкие решения;

позицию США и Германии.

"Меркель едет к нам, возможно, проговорить какую-то конкретику по вопросам безопасности, транзита (газа – 24 канал) не только до 2024 года, как предусматривает контракт с Россией", – резюмировал Тизенгаузен.