Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен. Он отметил, что без Украины вопрос "Северного потока-2" никто решать не планирует, и визит Меркель – тому подтверждение.
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"Меркель едет убедить в своих позициях Зеленского", – отметил Тизенгаузен.
Зеленский должен получить гарантии
Эксперт убежден, что Зеленский в ходе визита должен получить от Меркель четкие гарантии энергетической безопасности не только для Украины, но и для Европы в целом.
"Позиция Украины заключается в том, что "Северный поток-2" – это не экономический проект, а проект, в частности, политический, который угрожает энергетической безопасности Европы", – подчеркнул Тизенгаузен.
Следовательно, Зеленский должен требовать от Германии гарантий для Украины и понимания ситуации. Говорится о:
- транзите газа через Украину;
- войне на Донбассе;
- рамочных договоренностях между Меркель и Байденом.
Борис Тизенгаузен о встрече Ангелы Меркель и Владимира Зеленского: смотрите видео 24 канала
Россия шантажирует Европу
По словам эксперта, цены на газ в Европе уже бьют рекорды. Таким образом Россия пытается убедить Европу в том, что запуск "Северного потока-2" изменит ситуацию на рынке.
Россия уже начала откровенный шантаж Европы газовыми ценами,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Обсудить в ходе встречи Меркель и Зеленский могут также войну на Донбассе. Проблема в том, что Германия не может давать гарантий безопасности Украине, поскольку Россия уже сейчас не придерживается минских соглашений.
"Ситуация на востоке преимущественно зависит от позиции российской стороны. Этот вопрос, безусловно, нужно учесть", – отметил Тизенгаузен.
Договоренности США и Германии
Украину интересует и фактическое наполнение рамочных договоренностей между Германией и США, которые состоялись после встречи Меркель и Байдена. Польша и страны Балтии поддерживают Украину, поэтому для Зеленского важно сейчас занять жесткую позицию и обсудить с канцлером конкретику:
- гарантии безопасности;
- четкие решения;
- позицию США и Германии.
"Меркель едет к нам, возможно, проговорить какую-то конкретику по вопросам безопасности, транзита (газа – 24 канал) не только до 2024 года, как предусматривает контракт с Россией", – резюмировал Тизенгаузен.