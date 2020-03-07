Меркель пригласила нового украинского премьера Шмыгаля посетить Берлин
Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила нового главу украинского правительства Дениса Шмыгаля посетить с официальным визитом в Берлин. К тому же, пообещала его поддерживать.
Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в твиттере 6 марта.
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По его словам, Меркель поздравила премьер-министра Дениса Шмыгаля с назначением на должность и пригласила с официальным визитом в Берлин.
Немецкое правительство будет и впредь поддерживать вас и ваше правительство,
– цитирует Мельник слова Меркель.
4 марта, напомним, Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля руководить правительством и избрала новый состав Кабинета Министров.
Кабинет Министров Украины под руководством Дениса Шмыгаля / Инфографика 24 канала