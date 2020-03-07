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      Меркель пригласила нового украинского премьера Шмыгаля посетить Берлин

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      Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила нового главу украинского правительства Дениса Шмыгаля посетить с официальным визитом в Берлин. К тому же, пообещала его поддерживать.

      Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в твиттере 6 марта.

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      По его словам, Меркель поздравила премьер-министра Дениса Шмыгаля с назначением на должность и пригласила с официальным визитом в Берлин.

      Немецкое правительство будет и впредь поддерживать вас и ваше правительство,
      – цитирует Мельник слова Меркель.

      4 марта, напомним, Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля руководить правительством и избрала новый состав Кабинета Министров. 

      правительство
      Кабинет Министров Украины под руководством Дениса Шмыгаля / Инфографика 24 канала

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      6 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Денис Шмыгаль Ангела Меркель
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