Меркель запросила нового українського прем'єра Шмигаля відвідати Берлін

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запросила нового очільника українського уряду Дениса Шмигаля завітати з офіційним візитом до Берліна. До того ж, пообіцяла його підтримувати.

Про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник у твіттері 6 березня.

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За його словами, Меркель привітала прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з призначенням на посаду та запросила з офіційним візитом до Берліна.

Німецький уряд буде і надалі підтримувати вас і ваш уряд,

– цитує Мельник слова Меркель.

Приємно, що саме Канцлер Німеччини Ангела Меркель серед перших світових лідерів привітала Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля із обранням та запросила з офіційним візитом до Берліна! “Німецький уряд буде і надалі підтримувати Вас і Ваш уряд!”, - наголосила Канцлер. Danke Deutschland! pic.twitter.com/mkXl4qIwgj — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 6, 2020

4 березня, нагадаємо, Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля керувати урядом та обрала новий склад Кабінету Міністрів.



Кабінет Міністрів України під керівництвом Дениса Шмигаля / Інфографіка 24 каналу