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      Меркель запросила нового українського прем'єра Шмигаля відвідати Берлін

      -
      Меркель підтримує новий український уряд / Колаж 24 каналу

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запросила нового очільника українського уряду Дениса Шмигаля завітати з офіційним візитом до Берліна. До того ж, пообіцяла його підтримувати.

      Про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник у твіттері 6 березня.

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      За його словами, Меркель привітала прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з призначенням на посаду та запросила з офіційним візитом до Берліна.

      Німецький уряд буде і надалі підтримувати вас і ваш уряд,
      – цитує Мельник слова Меркель.

      4 березня, нагадаємо, Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля керувати урядом та обрала новий склад Кабінету Міністрів. 

      Уряд
      Кабінет Міністрів України під керівництвом Дениса Шмигаля / Інфографіка 24 каналу

      Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      6 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Денис Шмигаль Ангела Меркель Новини України Новини політики
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