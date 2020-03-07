Меркель запросила нового українського прем'єра Шмигаля відвідати Берлін
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запросила нового очільника українського уряду Дениса Шмигаля завітати з офіційним візитом до Берліна. До того ж, пообіцяла його підтримувати.
Про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник у твіттері 6 березня.
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За його словами, Меркель привітала прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з призначенням на посаду та запросила з офіційним візитом до Берліна.
Німецький уряд буде і надалі підтримувати вас і ваш уряд,
– цитує Мельник слова Меркель.
4 березня, нагадаємо, Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля керувати урядом та обрала новий склад Кабінету Міністрів.
Кабінет Міністрів України під керівництвом Дениса Шмигаля / Інфографіка 24 каналу