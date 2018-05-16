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Меркель решила создать кибервойска из-за гибридной войны РФ

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Меркель решила создать кибервойска из-за гибридной войны РФ
Меркель решила создать кибервойска из-за гибридной войны РФ / www.vladtime.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости создания кибервойск, поскольку гибридная война является частью военной доктрины России.

Об этом она заявила в Бундестаге на дебатах относительно оборонного бюджета, сообщает Die Welt.

"Было бы правильным создать кибервойска, поскольку гибридная война является частью военной доктрины России – абсолютно официально", – подчеркнула канцлер, поддержав необходимость повышения военных расходов страны.

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По ее словам, повышенные расходы необходимы не ради вооружения, а для закупки снаряжения, что позволит бойцам Бундесвера достойно выполнять задачи международных миссий, НАТО и национальной обороны.

"Конечно, мы должны быть готовыми к обороне. Иначе у нас нет шансов", – отметила Меркель.

Одновременно она сообщила о растущей важности для Германии "защиты на уровне страны и Альянса" и акцентировала на патрулировании воздушного пространства стран Балтии и обязательствах Бундесвера в Румынии и Болгарии.

Теги: Новости России Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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