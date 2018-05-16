Меркель вирішила створити кібервійська через гібридну війну РФ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність створення кібервійськ, оскільки гібридна війна є частиною воєнної доктрини Росії.

Про це вона заявила у Бундестазі на дебатах щодо оборонного бюджету, повідомляє Die Welt.

"Було б правильним створити кібервійська, оскільки гібридна війна є частиною воєнної доктрини Росії – абсолютно офіційно", – наголосила канцлер, підтримавши необхідність підвищення військових витрат країни.

Читайте також: "Щодня нові людські жертви": Меркель занепокоєна ситуацією на Донбасі

За її словами, підвищені видатки необхідні не заради озброєння, а для закупівлі спорядження, що дасть змогу бійцям Бундесверу гідно виконувати завдання міжнародних місій, НАТО і національної оборони.

"Звичайно, ми маємо бути готовими до оборони. Інакше у нас немає шансів", – зазначила Меркель.

Водночас вона повідомила про зростаючу важливість для Німеччини "захисту на рівні країни і Альянсу" і акцентувала на патрулюванні повітряного простору країн Балтії і зобов'язаннях Бундесверу в Румунії і Болгарії.