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Меркель вирішила створити кібервійська через гібридну війну РФ

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Меркель вирішила створити кібервійська через гібридну війну РФ
Меркель вирішила створити кібервійська через гібридну війну РФ / www.vladtime.ru

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність створення кібервійськ, оскільки гібридна війна є частиною воєнної доктрини Росії.

Про це вона заявила у Бундестазі на дебатах щодо оборонного бюджету, повідомляє Die Welt.

"Було б правильним створити кібервійська, оскільки гібридна війна є частиною воєнної доктрини Росії – абсолютно офіційно", – наголосила канцлер, підтримавши необхідність підвищення військових витрат країни.

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За її словами, підвищені видатки необхідні не заради озброєння, а для закупівлі спорядження, що дасть змогу бійцям Бундесверу гідно виконувати завдання міжнародних місій, НАТО і національної оборони.

"Звичайно, ми маємо бути готовими до оборони. Інакше у нас немає шансів", – зазначила Меркель.

Водночас вона повідомила про зростаючу важливість для Німеччини "захисту на рівні країни і Альянсу" і акцентувала на патрулюванні повітряного простору країн Балтії і зобов'язаннях Бундесверу в Румунії і Болгарії.

 

Теги: Новини Росії Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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