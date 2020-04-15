Меркель заявила о постепенном ослаблении карантина в Германии

Правила социальной дистанции будут действовать в Германии по крайней мере до 3 мая. Однако ограничения ослабят относительно работы некоторых магазинов. Постепенно будут восстанавливать обучение в школах.

Об ослаблении карантина заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет NP.

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По ее словам, правила социального дистанцирования для сдерживания распространения коронавируса будут действовать как минимум до 3 мая.

Однако некоторые магазины могут открыться на следующей неделе. Канцлер напомнила, что правительство рекомендовало немцам носить защитные маски во время походов в магазин и в общественном транспорте.

Школы в стране позволят открывать постепенно, начиная с 4 мая. Однако проведение массовых мероприятий будет запрещено до конца лета.

Меркель объяснила, что карантин принес "хрупкий промежуточный успех" в борьбе с эпидемией.

Обратите внимание! По состоянию на 15 апреля в Германии коронавирус обнаружили более чем у 132 тысяч человек. От недуга умерли 3,5 тысячи человек, выздоровели – 72,6 тысячи.



Важность карантина / инфографика 24 канала