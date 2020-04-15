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      Меркель заявила о постепенном ослаблении карантина в Германии

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      Меркель об ослаблении карантина в Германии / Getty Images

      Правила социальной дистанции будут действовать в Германии по крайней мере до 3 мая. Однако ограничения ослабят относительно работы некоторых магазинов. Постепенно будут восстанавливать обучение в школах.

      Об ослаблении карантина заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет NP.

      Обратите внимание Польша постепенно начнет выходить из карантина 19 апреля

      По ее словам, правила социального дистанцирования для сдерживания распространения коронавируса будут действовать как минимум до 3 мая.

      Однако некоторые магазины могут открыться на следующей неделе. Канцлер напомнила, что правительство рекомендовало немцам носить защитные маски во время походов в магазин и в общественном транспорте.

      Школы в стране позволят открывать постепенно, начиная с 4 мая. Однако проведение массовых мероприятий будет запрещено до конца лета.

      Меркель объяснила, что карантин принес "хрупкий промежуточный успех" в борьбе с эпидемией.

      Обратите внимание! По состоянию на 15 апреля в Германии коронавирус обнаружили более чем у 132 тысяч человек. От недуга умерли 3,5 тысячи человек, выздоровели – 72,6 тысячи.

      Важливість карантину
      Важность карантина / инфографика 24 канала

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Ангела Меркель Новости политики
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