Меркель заявила про поступове послаблення карантину в Німеччині
Правила соціальної дистанції діятимуть у Німеччині принаймні до 3 травня. Однак обмеження послаблять щодо роботи деяких магазинів. Поступово відновлюватимуть навчання у школах.
Про послаблення карантинних обмежень заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, пише NP.
Зверніть увагу Польща поступово почне виходити з карантину 19 квітня
За її словами, правила соціального дистанціювання задля стримування поширення коронавірусу будуть діяти щонайменше до 3 травня.
Однак деякі магазини можуть відкритися вже наступного тижня. Канцлерка нагадала, що уряд рекомендував німцям носити захисні маски під час походів у магазин та у громадському транспорті.
Школи у країні дозволять відкривати поступово, починаючи з 4 травня. Однак проведення масових заходів буде заборонене до кінця літа.
Меркель пояснила, що карантин приніс "крихкий проміжний успіх" у боротьбі з епідемією.
Зверніть увагу! Станом на 15 квітня у Німеччині коронавірус виявили у понад 132 тисяч людей. Від недуги померли 3,5 тисячі людей, одужали – 72,6 тисячі.
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу
Читайте також
-
Обмін полоненими відбудеться 16 квітня, – ЗМІсьогодні , 19:55
-
Закон про "поправочний спам" у Раді: що означає і які наслідки матимесьогодні , 16:22
-
Закриття пунктів пропуску на кордоні України: пояснення ДПСУсьогодні , 17:39
-
Вибух біля лікарні у Львові: загинув учасник АТО – фотосьогодні , 21:47
-
Україна поверне з полону бойовиків десятки людей, – Резніков про деталі обмінусьогодні , 18:51
-
Чорновол відмовили у відводі судді, запобіжний захід оберуть 16 квітнясьогодні , 18:11