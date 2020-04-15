Меркель заявила про поступове послаблення карантину в Німеччині

Правила соціальної дистанції діятимуть у Німеччині принаймні до 3 травня. Однак обмеження послаблять щодо роботи деяких магазинів. Поступово відновлюватимуть навчання у школах.

Про послаблення карантинних обмежень заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, пише NP.

Зверніть увагу Польща поступово почне виходити з карантину 19 квітня

За її словами, правила соціального дистанціювання задля стримування поширення коронавірусу будуть діяти щонайменше до 3 травня.

Однак деякі магазини можуть відкритися вже наступного тижня. Канцлерка нагадала, що уряд рекомендував німцям носити захисні маски під час походів у магазин та у громадському транспорті.

Школи у країні дозволять відкривати поступово, починаючи з 4 травня. Однак проведення масових заходів буде заборонене до кінця літа.

Меркель пояснила, що карантин приніс "крихкий проміжний успіх" у боротьбі з епідемією.

Зверніть увагу! Станом на 15 квітня у Німеччині коронавірус виявили у понад 132 тисяч людей. Від недуги померли 3,5 тисячі людей, одужали – 72,6 тисячі.

Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу