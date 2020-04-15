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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Меркель заявила про поступове послаблення карантину в Німеччині

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      Меркель про послаблення карантину в Німеччині / Getty Images

      Правила соціальної дистанції діятимуть у Німеччині принаймні до 3 травня. Однак обмеження послаблять щодо роботи деяких магазинів. Поступово відновлюватимуть навчання у школах.

      Про послаблення карантинних обмежень заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, пише NP.

      Зверніть увагу Польща поступово почне виходити з карантину 19 квітня

      За її словами, правила соціального дистанціювання задля стримування поширення коронавірусу будуть діяти щонайменше до 3 травня.

      Однак деякі магазини можуть відкритися вже наступного тижня. Канцлерка нагадала, що уряд рекомендував німцям носити захисні маски під час походів у магазин та у громадському транспорті.

      Школи у країні дозволять відкривати поступово, починаючи з 4 травня. Однак проведення масових заходів буде заборонене до кінця літа.

      Меркель пояснила, що карантин приніс "крихкий проміжний успіх" у боротьбі з епідемією.

      Зверніть увагу! Станом на 15 квітня у Німеччині коронавірус виявили у понад 132 тисяч людей. Від недуги померли 3,5 тисячі людей, одужали – 72,6 тисячі.

      Важливість карантину

      Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики Ангела Меркель
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