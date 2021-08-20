Об этом инциденте сообщили 18 августа. Также опубликовали соответствующее видео.

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Пляж усыпан водорослями и трупами медуз

По словам автора поста, после шторма накануне весь пляж – в водорослях. Также появились трупы медуз.

А Черное море – в каких-то маленьких красных водорослях. Непонятно, что это такое,

– отмечает женщина.

В комментариях к видео мысли пользователей по ситуации на пляже разделились. Одни выразили свое разочарование таким отдыхом, другие же отметили, что это обычное явление после шторма.

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Также в сети появились кадры с местного пляжа в Счастливцево, которое сняли 19 августа. На ролике видно, что вода стала более чистой, впрочем в море – немало медуз.

"Три дня был шторм – такого не было! Сегодня штиль", – подчеркнул автор видео Сергей Сергеевич.

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