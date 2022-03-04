Заметьте, что в России почти в 20 раз уменьшают количество своих потерь. Там говорят, что погибли до 500 солдат.

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Россия не спешит забирать своих погибших

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что проходит 9 день мужества украинского народа в противостоянии российскому вторжению. Борьба продолжается по всей стране, однако защитники не поддаются панике. По словам чиновника, враг этого не дождется.

Потери России в развязанной ею войне уже превысили 9 тысяч личного состава. Сегодня у части из них девятины, после которых тело превращается в прах. У других это произойдет в последующие дни. Но особого поминовения они не дождутся,

– отметил председатель ГПСУ.

Дейнеко подчеркнул, что страна-агрессор не признает смертей своих военных, ведь они для нее – пушечное мясо для достижения имперских целей.

"Поэтому у российских оккупантов, которые сейчас еще ходят по нашей земле, есть выбор – сдаться или быть уничтоженными и забытыми. И хоть на концерт Кобзона все билеты уже кончились – украинские защитники обязательно обеспечат лучшие дополнительные места. Welcome to hell!", – добавил чиновник.

Он подытожил, что украинские защитники уничтожали и будут уничтожать всех русских орков. Ведь украинцы борются на своей земле, а оккупантам здесь не рады.

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