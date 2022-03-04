Зауважте, що в Росії майже у 20 разів применшують кількість своїх втрат. Там кажуть, що загинули до 500 солдатів.
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Росія не поспішає забирати своїх загиблих
Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зазначив, що минає 9 день мужності українського народу в протистоянні російському вторгненню. Боротьба триває по всій країні, однак захисники не піддаються паніці. За словами посадовця, ворог цього не дочекається.
Втрати Росії у розв'язаній нею війні вже перевищили 9 тисяч особового складу. Сьогодні у частини з них дев'ятини, після яких тіло перетворюється в прах. У інших це відбудеться у наступні дні. Але особливого поминання вони не дочекаються,
– зазначив голова ДПСУ.
Дейнеко наголосив, що країна-агресорка не визнає смертей своїх військових, адже вони для неї – гарматне м'ясо для досягнення імперських цілей.
"Тож у російських окупантів, які зараз ще ходять по нашій землі, є вибір – здатися або бути знищеними та забутими. І хоч на концерт Кобзона всі квитки вже скінчилися – українські захисники обов'язково забезпечать найкращі додаткові місця. Welcome to hell!", – додав посадовець.
Він підсумував, що українські захисники нищили й продовжуватимуть нищити всіх російських орків. Адже українці борються на своїй землі, а окупантам тут не раді.
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