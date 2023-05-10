В то же время российский глава Владимир Путин делал вид, что его ничего не беспокоит. О беспрецедентных мерах безопасности пишут сами российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Пропагандист из кремлевского пула Андрей Колесников написал, что "силовики очень серьезно относились к мерам безопасности". По пути от метро к трибунам на Красной площади россияне должны были пройти через 4 уровня проверки.

У одного так называемого журналиста отобрали мундштук от сигареты IQOS, у другого – упаковку Tic Tac,

– говорится в сообщении.

Путин не может игнорировать "атаки" беспилотников

8 мая перед военным парадом на закрытой встрече с главными редакторами пропагандистских СМИ Путин впервые прокомментировал атаку беспилотников на Кремль. Диктатор сообщил, что дрон (в статье говорится только об одном беспилотнике, хотя атаковали Кремль два устройства) был самодельным.

Путин также отметил, что подобные беспилотники уже залетали на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Пропагандисты говорят, что у них складывалось ощущение, что Путин не придал "атаке дронов" большого значения.

Однако это несколько противоречит тем мерам безопасности, которые в этом году были на Красной площади.

Интересно и то, что после атаки власти России объявили, что Москву 9 мая посетит не один, как планировалось первоначально, иностранный глава государства, а 7. Мол, такое количество высокопоставленных гостей из стран бывшего СССР серьезно снижало риск диверсий.

Справка. Парад в Москве 9 мая посетили: президенты Казахстана Касим-Жомарт Токаев, Кыргызстана – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, самопровозглашенный – Александр Лукашенко, Туркменистана – Сердар Бердымухамедов, а также.