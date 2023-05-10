Издание отмечает, что в своей речи Путин провел прямую линию между вторжением в Украину и жертвами Второй мировой войны.

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Путин хочет быть спасителем

В окружении якобы ветеранов войны, которую в России все еще называют "великой отечественной войной", Путин выставил себя "спасителем и защитником ослабленной России", против которой выступают "глобалистские элиты" Запада.

"Сегодня цивилизация снова на грани излома. Против нашей Родины снова развязана настоящая война", – сказал Путин, при этом его совсем не смущает тот факт, что развязала войну именно Россия.

Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев лишь подчеркнул изоляцию Путина от Европы и Запада.

Прибывший на парад в Москву

В то же время, среди самых высоких гостей на праздновании 9 мая в России был самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, находящийся под санкциями ЕС, Эмомали Рахмон из Таджикистана и династический лидер Сердар Бердымухамедов из Туркменистана.

CNN пишет, что неудачи, терпящие российские войска в Бахмуте, не могут быть более резким контрастом по сравнению с великолепием и торжеством на Красной площади.

И не наглядно продемонстрировал Евгений Пригожин, главарь ППК "Вагнер", который в социальных сетях буквально разразился критикой действий военного руководства России,

– говорится в статье.

Если вы упустили этот стыд. Военный парад, состоявшийся 9 мая, на Красной площади в Москве был значительно короче, чем в предыдущие годы. Более того, там проехал один 80-летний танк Т-34 и не было авиации.



По площади во время парада проехался только один танк, кстати, украинского производства / Фото Getty Images

Шойгу крестился на параде

Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, а принимал – министр обороны Сергей Шойгу, перекрестившийся перед выездом на площадь.

Конечно, перед началом парада выступил и сам диктатор Путин, повторивший фантазии и обвинения в отношении Украины и Запада.