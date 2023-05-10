Видання наголошує, що у своїй промові Путін провів пряму лінію між своїм вторгненням в Україну та жертвами Другої світової війни.

До теми Перемогою і не пахне: ISW проаналізував кволий виступ Путіна та парад 9 травня у Москві

Путін хоче бути рятівником

В оточенні нібито ветеранів війни, яку в Росії все ще називають "великою вітчизняною війною", Путін виставив себе "рятівником і захисником ослабленої Росії", проти якої виступають "глобалістські еліти" Заходу.

"Сьогодні цивілізація знову на межі зламу. Проти нашої Батьківщини знову розв'язана справжня війна", – сказав Путін, при цьому його зовсім не бентежить той факт, що розв'язала війну саме Росія.

Візит голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн до Києва лише підкреслив ізоляцію Путіна від Європи та Заходу.

Хто прибув на парад до Москви

Водночас серед найвищих гостей на святкуванні 9 травня в Росії був самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який перебуває під санкціями ЄС, Емомалі Рахмон із Таджикистану та династичний лідер Сердар Бердимухамедів із Туркменістану.

CNN пише, що невдачі, які зазнають російські війська у Бахмуті, не можуть бути різкішим контрастом порівняно з пишністю та урочистістю на Червоній площі.

І не наочно продемонстрував Євген Пригожин, ватажок ПВК "Вагнер", який у соціальних мережах буквально вибухнув критикою дій військового керівництва Росії,

– йдеться у статті.

Якщо ви пропустили цей сором. Військовий парад, який відбувся 9 травня, на Червоній площі в Москві був значно коротшим, ніж у попередні роки. Ба більше, там проїхав один 80-річний танк Т-34 та не було авіації.



Площею під час параду проїхався лиш один танк, до речі, українського виробництва / Фото Getty Images

Шойгу хрестився на параді

Командував парадом головком Сухопутних військ генерал Олег Салюков, а приймав – міністр оборони Сергій Шойгу, який перехрестився перед виїздом на площу.

Звісно, перед початком параду виступив і сам диктатор Путін, який повторив фантазії та звинувачення щодо України та Заходу.