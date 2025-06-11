По всему городу пройдут контрразведывательные мероприятия с целью предотвращения угроз в контексте войны с Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление СБУ во Львовской области.

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Проведение мероприятий по безопасности во Львове

Как сообщает СБУ, мероприятия будут охватывать весь город. К ним также привлекут сотрудников Национальной полиции.

Цель – предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины,

– говорится в сообщении.

Во время мероприятий возможно ограничение проезда и прохода по отдельным улицам. Также будет происходить проверка документов, осмотр автомобилей и помещений общего пользования. В случае возникновения обоснованных подозрений – дополнительная проверка граждан.

СБУ призывает жителей и гостей города иметь при себе документы, соблюдать требования законодательства и комендантского часа.

Подчеркнуто, что мероприятия проводятся в рамках действующего законодательства с уважением к правам и свободам граждан.

Напомним, что на Львовщине СБУ задержала агента ФСБ, который собирал данные об аэродромах в западных регионах страны. После чего передавал данные врагу, который готовил новые обстрелы региона.