По всьому місту пройдуть контррозвідувальні заходи з метою запобігання загрозам у контексті війни з Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління СБУ у Львівській області.

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Проведення безпекових заходів у Львові

Як заявляють в СБУ, заходи охоплюватимуть усе місто. До них також залучать співробітників Національної поліції.

Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України,

– йдеться в повідомленні.

Під час заходів можливе обмеження проїзду і проходу окремими вулицями. Також відбуватиметься перевірка документів, огляд автівок та приміщень загального користування. У разі виникнення обґрунтованих підозр – додаткова перевірка громадян.

СБУ закликає мешканців та гостей міста мати при собі документи, дотримуватися вимог законодавства та комендантської години.

Підкреслено, що заходи проводяться в межах чинного законодавства із повагою до прав і свобод громадян.

Нагадаємо, що на Львівщині СБУ затримала агента ФСБ, який збирав дані про летовища у західних регіонах країни. Після чого передавав дані ворогу, який готував нові обстріли регіону.