Меры правительства помогли снизить тарифы на электроэнергию для промышленности – "АрселорМиттал"

Правительство Украины сдержало свое обещание – в ноябре тарифы на электроэнергию для промышленности вернулись на уровень июня.

Об этом сообщил начальник управления закупки сырья администрации по снабжению "АрселорМиттал Кривой Рог" Олег Айко.

Напомним, что в июле после введения новой модели оптового энергорынка платежи за электроэнергию в "АрселорМиттал Кривой Рог" и других промпредприятиях выросли практически на 20%, что вызвало вал критики в адрес власти. В середине августа Владимир Зеленский инициировал совещание в Офисе президента с участием всех заинтересованных сторон, в том числе промышленников.

Нас тогда заверили, что ряд мероприятий поможет нивелировать такой резкий скачок цен, и в октябре промышленность сможет это почувствовать. Сейчас по своим платежам мы видим, что правительство нас услышало,

– отмечает Олег Айко.

Так, тариф на распределение электроэнергии с августа был снижен с 62,55 до 49,76 грн/МВт час, на его передачу – с 347,43 до 311,14 грн/МВт час, а с сентября еще почти в два с половиной раза – до 116,54 грн/МВт час. На РСВ (рынок на сутки вперед) тоже постепенно снижался. Если в июле – октябре он колебался в среднем от 1570 до 1630 грн/МВт час, то за 25 дней ноября опустился в среднем до 1328,36 грн/МВт час "Благодаря этим понижениям ценовые перекосы на энергорынке были устранены", – констатируют в администрации по снабжению "АрселорМиттал Кривой Рог".

Однако расслабляться реальному сектору рано, считает Олег Айко. Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила для обсуждения проекты тарифов НЭК "Укрэнерго" на 2020 год. Речь идет о повышении с первого января тарифов на передачу электроэнергии с 116,54 до 131,71 грн/МВт час (+ 13%) и на диспетчеризацию с 8,03 до 9,94 грн/МВт час (23,6%).

Хотелось бы, чтобы при обсуждении этого проекта также было учтено мнение промпредприятий. Прежде всего – энергоемких и ориентированных на экспорт отраслей, к которым относится металлургия. Сейчас она переживает не лучшие времена из-за значительного падения цен на мировых рынках и объемов производства, и в этих условиях себестоимость металлопродукции приобретает ключевое значение,

– подчеркивает представитель "АрселорМиттал Кривой Рог".

Тарифы на электроэнергию для промпредприятий (1 июля – 25 ноября 2019 года)

* На основе данных РДВ, НЭК "Укрэнерго", ДТЭК Днепровские электросети