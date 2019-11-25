Заходи уряду допомогли понизити тарифи на електроенергію для промисловості, – "АрселорМіттал"

Уряд України стримав свою обіцянку – до листопада тарифи на електроенергію для промисловості повернулися до рівня червня.

Про це повідомив начальник управління закупівлі сировини адміністрації з постачання "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олег Айко.

Нагадаємо, що в липні після введення нової моделі оптового енергоринку платежі за електроенергію в "АрселорМіттал Кривий Ріг" і інших промпідприємств виросли практично на 20%, що викликало вал критики на адресу влади. У середині серпня Володимир Зеленський ініціював нараду в Офісі президента за участю всіх зацікавлених сторін, у тому числі промисловців.

Нас тоді завірили, що низка заходів допоможуть нівелювати такий різкий стрибок цін, і у жовтні промисловість зможе це відчути. Наразі за своїми платежами ми бачимо, що уряд нас почув,

– відзначає Олег Айко.

Так, тариф на розподіл електроенергії з серпня було зменшено з 62,55 до 49,76 грн/МВт година, на її передачу – з 347,43 до 311,14 грн/МВт година, а з вересня ще майже у два з половиною рази – до 116,54 грн/МВт година. Ціна на РДВ (ринок на добу вперед) теж поступово знижувалася. Якщо у липні – жовтні вона вагалася у середньому від 1570 до 1630 грн/МВт година, то за 25 днів листопада опустилася в середньому до 1328,36 грн/МВт година "Завдяки цим пониженням цінові перекоси на енергоринку були усунені", – констатують в адміністрації з постачання "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Проте розслаблятися реальному сектору зарано, вважає Олег Айко. Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила для обговорення проєкти тарифів НЕК "Укренерго" на 2020 рік. Йдеться про підвищення з першого січня тарифів на передачу електроенергії з 116,54 до 131,71 грн/МВт година (+13%) і на диспетчеризацію з 8,03 до 9,94 грн/МВт година (23,6%).

Хотілося б, щоб при обговоренні цього проєкту також була врахована думка промпідприємств. Перш за все – енергоємних і орієнтованих на експорт галузей, до яких відноситься металургія. Зараз вона переживає не найкращі часи через значне падіння цін на світових ринках і обсягів виробництва, і у цих умовах собівартість металопродукції набуває ключового значення,

– підкреслює представник "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Тарифи на електроенергію для промпідприємств (1 липня – 25 листопада 2019 р.)

* на основі даних РДВ, НЕК "Укренерго", ДТЕК Дніпровські електромережі