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      Мешают ли оккупированные территории евроинтеграции Украины: ответ еврокомиссара

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      Еврокомиссар Оливер Варгеи заявил, что наличие оккупированных территорий не является препятствием для евроинтеграции Украины / Пресс-служба Кабмина

      Наличие оккупированных территорий не является препятствием для евроинтеграции Украины. При этом Евросоюз в дальнейшем будет настаивать на необходимости восстановить контроль Украины над оккупированными территориями.

      У Украины есть возможность создать и консолидировать реформы, создать сильную и устойчивую рыночную экономику в рамках программы углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС. Вместе с тем без достижения этих условиях рано говорить о вступлении Украины в ЕС, об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

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      Еврокомиссар также ответил на вопрос, препятствует ли наличие оккупированных территорий евроинтеграции Украины.

      Как я сказал, есть возможность для имплементации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Оккупированные территории не являются сами по себе препятствием для продолжения и усиления отношений ЕС и Украины,
      – заверил Варгеи.

      "Мы продолжим настаивать на необходимости восстановить контроль Украины над оккупированными территориями. И мы хотим, чтобы Россия отдала Украине назад эти территории", – подчеркнул еврокомиссар.

      К слову, именно еврокомиссар Варгеи 11 февраля подписал с украинским вице-премьером Дмитрием Кулебой программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине. Так, ЕС выделит на проект 25 миллионов евро.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Зона свободной торговли Оккупированные территории Еврокомиссия Евросоюз Европа Евроинтеграция
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