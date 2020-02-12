Мешают ли оккупированные территории евроинтеграции Украины: ответ еврокомиссара

Наличие оккупированных территорий не является препятствием для евроинтеграции Украины. При этом Евросоюз в дальнейшем будет настаивать на необходимости восстановить контроль Украины над оккупированными территориями.

У Украины есть возможность создать и консолидировать реформы, создать сильную и устойчивую рыночную экономику в рамках программы углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС. Вместе с тем без достижения этих условиях рано говорить о вступлении Украины в ЕС, об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

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Еврокомиссар также ответил на вопрос, препятствует ли наличие оккупированных территорий евроинтеграции Украины.

Как я сказал, есть возможность для имплементации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Оккупированные территории не являются сами по себе препятствием для продолжения и усиления отношений ЕС и Украины,

– заверил Варгеи.

"Мы продолжим настаивать на необходимости восстановить контроль Украины над оккупированными территориями. И мы хотим, чтобы Россия отдала Украине назад эти территории", – подчеркнул еврокомиссар.

К слову, именно еврокомиссар Варгеи 11 февраля подписал с украинским вице-премьером Дмитрием Кулебой программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине. Так, ЕС выделит на проект 25 миллионов евро.