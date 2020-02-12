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      Чи заважають окуповані території євроінтеграції України: відповідь єврокомісара

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      Єврокомісар Олівер Варгеї заявив, що наявність окупованих територій не є перешкодою для євроінтеграції України / Пресслужба Кабміну

      Наявність окупованих територій не є перешкодою для євроінтеграції України. При цьому Євросоюз надалі наполягатиме на необхідності відновити контроль України над окупованими територіями.

      В України є можливість створити і консолідувати реформи, створити сильну і стійку ринкову економіку в межах програми Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС. Водночас без досягнення цих умов рано говорити про вступ України до ЄС, заявив про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна європейський комісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї.

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      Єврокомісар також відповів на питання, чи перешкоджає наявність окупованих територій євроінтеграції України.

      Як я сказав, є можливість для імплементації Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Окуповані території не є самі по собі перешкодою для продовження та посилення відносин ЄС і України,
      – запевнив Варгеї.

      "Ми продовжимо наполягати на необхідності відновити контроль України над окупованими територіями. І ми хочемо, щоб Росія віддала Україні назад ці території", – наголосив єврокомісар.

      До слова, саме єврокомісар Варгеї 11 лютого підписав з українським віцепрем'єром Дмитром Кулебою програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні. Так, ЄС виділить на проєкт 25 мільйонів євро.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Зона вільної торгівлі Окуповані території Єврокомісія Євросоюз Європа Євроінтеграція
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