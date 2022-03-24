Глава государства поделился впечатляющими фотографиями в соцсетях. На них – обычные украинцы, воюющие каждый по-своему.

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Первоначальный замысел России развалился, – Зеленский

Первоначальный замысел российских войск развалился еще в первые дни вторжения. Они думали, что украинцы испугаются. Они полагали, что украинцы не будут бороться. Они ошиблись,

– написал президент.

На фотографиях – и украинские военные на передовой, и кропотливая работа в тылу. Одесситы укрепляют побережье родного города, в импровизированных ателье шьют бронежилеты для наших защитников, волонтеры сортируют гуманитарные грузы, а украинских героев угощают чаем и сладостями. На фото – и жуткие моменты эвакуации из зон боевых действий – в разбитых и поврежденных снарядами и взрывами автомобилях. В кадры попал и героизм спасателей, которые первые в эпицентре событий.

Смотрите фото, обнародованные президентом Украины:

Смотрите обращение президента Зеленского к странам НАТО: