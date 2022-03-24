Глава держави поділився вражаючими фотографіями у соцмережах. На них – звичайні українці, які воюють кожен по-своєму.

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Початковий задум Росії розвалився, – Зеленський

Початковий задум російських військ розвалився ще в перші дні вторгнення. Вони думали, що українці злякаються. Вони думали, що українці не будуть боротися. Вони помилилися,

– написав президент.

На світлинах – і українські військові на передовій, і кропітка робота в тилу. Одесити укріпляють узбережжя рідного міста, в імпровізованих ательє шиють бронежилети для наших захисників, волонтери сортують гуманітарні вантажі, а українських героїв частують чаєм та солодощами. На фото – і моторошні моменти евакуації із зон бойових дій – у потрощених та пошкоджених снарядами та вибухами автівках. У кадри потрапив і героїзм рятувальників, які, як завжди, перші в епіцентрі події.

Дивіться фото, які оприлюднив президент України:

Дивіться звернення президента Зеленського до країн НАТО: