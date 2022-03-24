Резников также добавил, что начало российской агрессии датируется 2014 годом. Именно тогда государство-агрессор оккупировало Крым.

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Резников обратился к украинцам

Министр обороны заявил, что украинская армия и народ Украины смогли выдержать удар. По его словам, это могло бы разрушить многих, но не Украину.

Резников также поблагодарил защитников Украины и граждан, которые продолжают работать ради жизни страны. Кроме того, он добавил, что за этот период украинцы смогли доказать всему миру, что государство – больше всего.

Что мы не позволим никому забрать у нас государство, о котором мечтали, за которое боролись, умирали, шли в Сибирь или на Соловки поколения украинцев,

– заявил министр обороны.

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