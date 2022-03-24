Резніков також додав, що початок російської агресії датується 2014 роком. Саме тоді держава-агресор окупувала Крим.

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Резніков звернувся до українців

Міністр оборони заявив, що українська армія та народ України зуміли витримати удар. За його словами, це могло б зруйнувати багатьох, але не Україну.

Резніков також подякував захисникам України та громадянам, які продовжують працювати заради життя країни. Крім того, він додав, що за цей період українці змогли довести всьому світу, що держава – понад усе.

Що ми не дозволимо нікому забрати у нас державу, про яку мріяли, за яку боролися, вмирали, йшли до Сибіру чи на Соловки покоління українців,

– заявив міністр оборони.

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