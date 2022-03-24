"Украина сражается на стороне света, уже месяц защищает от российской агрессии всю Европу. Украинская дипломатия во главе с Президентом Украины приближает день победы", – подчеркнули в МИД.
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Экономические санкции в отношении России
- Мощные санкции разрушают российскую экономику. Следовательно, российский рубль обесценился более чем в два раза, цены выросли почти на все: продукты, технику, бытовую химию и лекарства. Более того, международные рейтинговые агентства уже около месяца прогнозируют неизбежный дефолт в России.
- Ряд российских банков отключен от SWIFT, это приведет к серьезным проблемам в экономике страны-агрессора, поскольку ограничит доступ страны к мировым финансовым рынкам. Больше о последствиях отключения – рассказывали тут.
- Более 240 компаний уже ушли с российского рынка и список растет ежедневно. Среди них финансовые, технологические, информационные и пищевые гиганты, но некоторые компании все еще работают на российском рынке и продолжают финансировать страну-агрессора.
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За этот месяц Россия стала мировым изгнанником
- Страну-агрессора выгнали из Совета Европы и отстранили от работы в Дунайской Комиссии.
- Воздушное пространство Европы закрыто для российских самолетов;
- 141 государство поддержало резолюцию ГА ООН "Агрессия против Украины";
- Украина одержала безоговорочную победу в Международном Суде ООН;
- Партнеры оказывают Украине усиленную военную, гуманитарную и финансовую помощь. Напомним, что 23 марта Еврокомиссия предложила выделить из фонда чрезвычайной помощи ЕС 3,4 миллиарда евро, чтобы поддержать европейские страны, принимающие у себя большое количество беженцев из Украины.
Также в МИД напомнили, что Украина призывает партнеров:
- помочь закрыть небо,
- полностью изолировать Россию,
- предоставить Украине членство в ЕС.
Сколько граждан верит в победу Украины: смотрите видео
Текст поста в фейсбуке:
Месяц полномасштабной войны, начатой Россией против Украины и украинцев, против цивилизованного мира, против человечности, демократии и свободы.
Украина сражается на стороне света, уже месяц защищает от российской агрессии всю Европу.
Украинская дипломатия во главе с Президентом Украины приближает день победы:
мощные санкции разрушают российскую экономику
ряд российских банков отключен от SWIFT
воздушное пространство Европы закрыто для российских самолетов
более 240 компаний уже ушли с российского рынка
за этот месяц Россия стала мировым изгнанником: ее выгнали из Совета Европы, отстранили от работы в Дунайской Комиссии.
Украина одержала безоговорочную победу в Международном Суде ООН
141 государство поддержало резолюцию ГА ООН "Агрессия против Украины"
партнеры предоставляют Украине усиленную военную, гуманитарную и финансовую помощь
Украина призывает партнеров
помочь закрыть небо
полностью изолировать Россию
предоставить Украине членство в ЕС
Остановим российскую агрессию вместе!
Украина сражается на стороне света, уже месяц защищает от российской агрессии всю Европу.
Украинская дипломатия во главе с Президентом Украины приближает день победы:
мощные санкции разрушают российскую экономику
ряд российских банков отключен от SWIFT
воздушное пространство Европы закрыто для российских самолетов
более 240 компаний уже ушли с российского рынка
за этот месяц Россия стала мировым изгнанником: ее выгнали из Совета Европы, отстранили от работы в Дунайской Комиссии.
Украина одержала безоговорочную победу в Международном Суде ООН
141 государство поддержало резолюцию ГА ООН "Агрессия против Украины"
партнеры предоставляют Украине усиленную военную, гуманитарную и финансовую помощь
Украина призывает партнеров
помочь закрыть небо
полностью изолировать Россию
предоставить Украине членство в ЕС
Остановим российскую агрессию вместе!