"Україна воює на боці світла, вже місяць захищає від російської агресії всю Європу. Українська дипломатія на чолі з Президентом України наближає день перемоги", – підкреслили в МЗС.
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Економічні санкції щодо Росії
- Потужні санкції руйнують російську економіку. Відтак російський рубль знецінився більш як у два рази, ціни зросли майже на все: продукти, техніку, побутову хімію та ліки. Ба більше, міжнародні рейтингові агенства вже близько місяця прогнозують неминучий дефолт у Росії.
- Низка російських банків відключена від SWIFT, це спричинить серйозні проблеми в економіці країни-агресорки, оскільки обмежить доступ країни до світових фінансових ринків. Більше про наслідки відключення – розповідали тут.
- Понад 240 компаній вже вийшли з російського ринку й список зростає щодень. Серед них фінансові, технологічні, інформаційні та харчові гіганти, однак деякі компанії все ще працюють на російському ринку й продовжують фінансувати країну-агресорку.
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За цей місяць Росія стала світовим вигнанцем
- Країну-агресорку вигнали з Ради Європи, відсторонили від роботи Дунайської Комісії.
- Повітряний простір Європи закритий для російських літаків;
- 141 держава підтримала резолюцію ГА ООН "Агресія проти України";
- Україна здобула беззаперечну перемогу в Міжнародному Суді ООН;
- Партнери надають Україні посилену військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Нагадаємо, що 23 березня Єврокомісія запропонувала виділити з фонду надзвичайної допомоги ЄС 3,4 мільярда євро, щоб підтримати європейські країни, які приймають у себе велику кількість біженців з України.
Також у МЗС нагадали, що Україна закликає партнерів:
- допомогти закрити небо,
- повністю ізолювати Росію,
- надати Україні членство в ЄС.
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Текст посту у фейсбуці:
Місяць повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України та українців, проти цивілізованого світу, проти людяності, демократії та свободи.
Україна воює на боці світла, вже місяць захищає від російської агресії всю Європу.
Українська дипломатія на чолі з Президентом України наближає день перемоги:
потужні санкції руйнують російську економіку
низка російських банків відключена від SWIFT
повітряний простір Європи закритий для російських літаків
понад 240 компаній вже вийшли з російського ринку
за цей місяць Росія стала світовим вигнанцем: її вигнали з Ради Європи, відсторонили від роботи Дунайської Комісії
Україна здобула беззаперечну перемогу в Міжнародному Суді ООН
141 держава підтримала резолюцію ГА ООН "Агресія проти України
партнери надають Україні посилену військову, гуманітарну та фінансову допомогу
Україна закликає партнерів
допомогти закрити небо
повністю ізолювати Росію
надати Україні членство в ЄС
Зупинимо російську агресію разом!