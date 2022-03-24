"Україна воює на боці світла, вже місяць захищає від російської агресії всю Європу. Українська дипломатія на чолі з Президентом України наближає день перемоги", – підкреслили в МЗС.

Читайте Місяць війни: провал "бліцкрігу" та героїчна оборона українців

Також у МЗС нагадали, що Україна закликає партнерів:

Скільки громадян вірить у перемогу України: дивіться відео

Текст посту у фейсбуці:

Місяць повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України та українців, проти цивілізованого світу, проти людяності, демократії та свободи.

Україна воює на боці світла, вже місяць захищає від російської агресії всю Європу.

Українська дипломатія на чолі з Президентом України наближає день перемоги: потужні санкції руйнують російську економіку низка російських банків відключена від SWIFT повітряний простір Європи закритий для російських літаків понад 240 компаній вже вийшли з російського ринку за цей місяць Росія стала світовим вигнанцем: її вигнали з Ради Європи, відсторонили від роботи Дунайської Комісії Україна здобула беззаперечну перемогу в Міжнародному Суді ООН 141 держава підтримала резолюцію ГА ООН "Агресія проти України партнери надають Україні посилену військову, гуманітарну та фінансову допомогу

Україна закликає партнерів допомогти закрити небо повністю ізолювати Росію надати Україні членство в ЄС