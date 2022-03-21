Про це повідомив профільний єврокомісар Олівер Варгеї, що розв'язує питання розширення та сусідства.

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Єврокомісар висловив слова підтримки Україні, зазначивши що ЄС продовжує надавати допомогу нашій країні. Він також згадав і про процес надання Україні офіційного статусу кандидата у члени Європейського союзу.

Варгеї зазначив, що Єврокомісія уже почала роботу над наданням висновку щодо заявки України на членство у Євросоюзі.

Ми працюватимемо так швидко, як тільки зможемо,

– запевнив Олівер Варгеї.

Шлях України до ЄС

Після вторгнення Росії на територію нашої країни 28 лютого Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу, розірвавши тим самим стандартні правила та процедури ЄС. Другою ключовою датою стало 11 березня, коли саміт ЄС ухвалив політичне рішення про "зелене світло" для української заявки.

Утім, лишалося неясним, як довго триватиме розгляд української заявки, адже на саміті лунали також заяви лідерів ЄС про те, що, мовляв, прискорювати цей процес не можна. А для України час важить дуже багато.

18 березня ми подолали і цей етап. Переговори президентів України та Єврокомісії завершилися домовленістю про прискорений шлях, що буде застосований уперше в новітній історії розширення ЄС. За оцінками з Брюсселя, він має призвести до позитивного висновку ЄК про готовність України до статусу кандидата за лічені місяці.